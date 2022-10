Amnistia Internacional denuncia “assédio constante” do Governo e suspende ação na Índia

A Amnistia Internacional (AI) anunciou esta terça-feira que vai suspender o trabalho de denúncia às violações dos direitos humanos que vem desenvolvendo na Índia, uma medida tomada depois de o Governo do país ter congelado as contas bancárias da organização sem fins lucrativos, a 10 de setembro.

No comunicado em que diz ter sido forçada a interromper as suas campanhas e dispensar a equipa a trabalhar na Índia, a AI fala numa situação de “incessante caça às bruxas por acusações infundadas contra organizações de direitos humanos”.

O diretor executivo da Amnistia Internacional Índia, Avinash Kumar, refere “a pressão contínua durante os últimos dois anos” e denuncia “o assédio constante por agências governamentais”, reação à pressão recente que a AI e outras organizações têm feito, exigindo que a Polícia e o Governo indiano respondam às “graves violações dos direitos humanos” que têm ocorrido na Caxemira indiana e em Nova Deli (onde os confrontos de fevereiro provocaram mais de 50 mortos).

As autoridades indianas acusaram os grupos de esquerda de incitar a revolta, mas – como outras associações - a AI apontou o dedo a pessoas próximas do partido nacionalista hindu BJP, do primeiro-ministro Narendra Modi, por manterem discursos de ódio.

Na base dos protestos está a polémica Lei da Cidadania, promulgada pelo governo de Modi e aprovada pelo Parlamento indiano em dezembro do ano passado, que acelera a cidadania para imigrantes de países vizinhos, mas exclui os muçulmanos.

Diversas organizações como a Greenpeace e a AI denunciam há anos que suas atividades na Índia estão em perigo devido ao constante congelamento de contas, que as obriga a reduzir o quadro de funcionários no terreno. O executivo indiano de Modi cancelou as licenças de mais de 20.000 organizações sem fins lucrativos nos últimos cinco anos, acusando-as de receber financiamento ilícito do exterior.