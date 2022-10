MNE: Fim das expulsões ilegais de migrantes é prioridade da presidência de Portugal na UE

16 de outubro de 2019. Duas famílias, uma síria e uma palestiniana, começam a viagem a partir do campo de refugiados de Velika Kladusa, na Bósnia. Há menores no grupo, um bebé de um ano e um rapaz de dez. Uma das mulheres está grávida. Caminham até entrar em território croata e, na aldeia de Glina, por volta das 3h da manhã, são apanhados pela polícia à paisana. “‘Queremos asilo, queremos asilo’, repetimos isso muitas vezes, mas a polícia só se ria sempre que um de nós falava.”

As famílias são transportadas numa carrinha de caixa aberta, não mais de dois quilómetros, para perto de um rio. A polícia manda-as sair do veículo. Nesse local estão agentes de farda verde (descrição consistente com a do corpo de intervenção especial croata) que ordenam que toda a gente se dispa, incluindo menores e mulheres. “Eu e os outros homens deitámo-nos de barriga para baixo, com as mãos atrás do pescoço, as nossas mulheres e crianças tiveram de pôr-se de joelhos, também com as mãos atrás das costas. Os telefones foram-nos roubados e os polícias faziam vídeos da nossa situação.” Os homens ficaram em roupa interior. A polícia levou o dinheiro que traziam, as mochilas, a comida, lanternas, agasalhos, tudo o que as famílias tinham.