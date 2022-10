“Um exercício bruto de poder.” O que explica a “sofreguidão” de Trump na indicação de um novo nome para o Supremo Tribunal?

O Presidente dos EUA, Donald Trump, deverá designar este sábado um novo juiz (ao que tudo indica, uma nova juíza) para o Supremo Tribunal do país. A morte da juíza progressista Ruth Bader Ginsburg, na semana passada, deixou vago um lugar que deverá agora ser ocupado por uma conservadora e desequilibrar ainda mais a composição do tribunal, cujos juízes ocupam cargos vitalícios. Ginsburg terá transmitido à neta o desejo de não ser substituída até que um novo Presidente tomasse posse, em janeiro do próximo ano, mas Trump não se deixou comover.

