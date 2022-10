EUA: Batalha do Supremo é prenúncio da guerra das presidenciais

Pela primeira vez em 227 anos, o Capitólio, sede do Congresso, honrou uma mulher no momento da despedida. Ao terceiro dia das cerimónias fúnebres, o corpo da ex-juíza do Supremo Tribunal Ruth Bader Ginsburg, a “Notável R.B.G.”, como ficou conhecida esta referência do movimento feminista, jazia à entrada, atraindo milhares de pessoas antes do enterro no cemitério nacional de Arlington, ao final da tarde de ontem.

No exterior recordaram-se os feitos de Ginsburg na luta pelos direitos de homossexuais, negros e mulheres, quer na advocacia quer, posteriormente, na mais alta instância judicial dos Estados Unidos. Apesar das batalhas ideológicas de décadas, jamais se incompatibilizou com os conservadores, caso de Antonin Scalia (falecido em 2016), com quem nutria uma paixão comum pela ópera, ao ponto de o compositor Derrick Wang ter escrito uma sobre a amizade que os unia.

