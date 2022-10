Dez casos que imortalizaram Ruth Bader Ginsburg

Nos 27 anos que passou no Supremo Tribunal, Ruth Bader Ginsburg foi por vezes bem-sucedida, outras não, mas nunca passou despercebida. Ou não tivesse escrito, há quatro anos: “Quando um juiz é da firme opinião de que a maioria se enganou, tem liberdade para dizê-lo, divergindo. Tiro partido dessa prerrogativa quando penso que é importante, como fazem os meus colegas.”

Em 1996, o Supremo exigiu que o Instituto Militar da Virgínia, financiado pelo Estado, deixasse de rejeitar mulheres como alunas. Último estabelecimento de ensino superior nos EUA exclusivamente masculino, alegava que as mulheres não se adequavam ao seu exigente programa de treino. “Generalizações sobre ‘como são as mulheres’, estimativas sobre o que é adequado para a maioria das mulheres já não justificam que se negue uma oportunidade às mulheres cujo talento e capacidade as colocam fora da descrição média”, escreveu Ginsburg no parecer do tribunal.