Novo pacto de migrações e asilo longe do consenso

O grupo de Visegrado (Polónia, Hungria, República Checa e Eslováquia) promete não fazer a vida fácil ao novo Pacto de Migração e Asilo apresentado esta semana pela Comissão Europeia. Os primeiros-ministros polaco, húngaro e checo não ficaram convencidos com uma das grandes novidades da proposta: um mecanismo de solidariedade flexível que permite aos países escolherem entre acolher refugiados que estão em Estados-membros sob pressão migratória — caso da Grécia e Itália — ou tramitar e pagar o regresso de migrantes ilegais, sem direito a asilo, aos países de origem.

Foi a engenharia desenhada para convencer os países de Visegrado e os que têm bloquea­do as quotas de distribuição obrigatória de refugiados, propostas pela Comissão de Jean-Claude Juncker. Para ultrapassar o impasse, o executivo de Ursula von der Leyen deixou cair a repartição obrigatória, propondo que a quota de solidariedade e responsabilidade para com outros Estados-membros possa ser preenchida através do novo conceito de “repatriamento patrocinado”.