Uma decisão rara: cardeal do Vaticano demite-se e perde todos os direitos

O cardeal italiano Angelo Becciu demitiu-se esta quinta-feira do cargo de prefeito da Congregação para a Causa dos Santos, o departamento do Vaticano responsável pelos processos de canonização. Durante sete anos, entre 2011 e 2018, Becciu ocupou a cadeira de sostituto, a segunda figura mais alta da hierarquia da Secretaria de Estado do Vaticano.

“Hoje, quinta-feira, 24 de setembro, o Santo Padre aceitou a resignação do cargo de Prefeito da Congregação para as Causas dos Santos e os direitos do cardinalato associados, apresentado por sua eminência o cardeal Giovanni Angelo Becciu”, lê-se na nota de imprensa divulgada pela Santa Sé.

Uma das mais altas figuras da Igreja Católica, Becciu torna-se um caso não só surpreendente como raro. Lembra a Rádio Renascença que perder os direitos de cardinalato é algo pouco visto, que aconteceu recentemente com os cardeais Keith O’Brien, da Escócia, e Theodore McCarrick, dos Estados Unidos, mas por estarem ambos envolvidos em escândalos sexuais.

Não que o passado de Becciu, 72 anos, seja imaculado. Pelo contrário: nomeado cardeal pelo Papa Francisco em junho de 2018, o italiano tem o nome envolvido numa série de negócios suspeitos e escândalos financeiros com dinheiro do Vaticano.

O mais marcante é o da compra de uma percentagem de um edifício de luxo numa zona nobre de Londres, capital inglesa, feita através de um empréstimo de 200 milhões de dólares (cerca de 175 milhões de euros) de um banco suíço acusado de práticas de branqueamento fiscal.

Estávamos em 2014 e Becciu era já sostituto da Secretaria de Estado do Vaticano, cargo que manteve entre 2011 e 2018, até ser nomeado cardeal. O negócio, que prometia render fundos à Santa Sé, teve o efeito contrário, e levou a Secretaria de Estado, da qual Becciu era número dois, a comprar o edifício por inteiro. Segundo a Catholic News Agency, Angelo Becciu tentou esconder documentação relativa ao negócio com o banco suíço, o BSI, o que ia contra a norma aprovada no mesmo ano pelo Papa Francisco de promover a transparência dos negócios da Igreja.

Na altura em que o escândalo rebentou, conta o La Repubblica, Becciu fez a defesa do negócio, lembrando que “é prática comum que a Santa Sé invista no [negócio do] tijolo”. “Pio XII foi o primeiro a comprar um imóvel em Londres”, disse ainda, citado pelo mesmo jornal.

O Vaticano, porém, decidiu investigar e iniciou um processo de rusgas que envolveu a apreensão de documentos e material informático de escritórios de membros da Secretaria de Estado.

O cardeal tentou também, mais do que uma vez, travar auditorias às contas dos vários organismos do Vaticano, entre os quais aquele de que fazia parte. Fez ainda o possível para que não se iniciassem reformas financeiras na Igreja.

Em 2018, além de cardeal, passou a prefeito da Congregação para as Causas dos Santos, o departamento do Vaticano responsável pelos processos de canonização, que agora abandona.

Becciu não deixa de ser cardeal, mas passa a ficar sem os direitos que o cargo lhe garante. O que isso significa na prática, lembra também a Renascença, não é totalmente claro, mas o caso de Keith O’Brien pode servir de barómetro: o cardeal deixou de ir a eventos eclesiásticos e não participou no conclave que elegeu o atual Papa.