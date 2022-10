Ombros ou joelhos destapados podem vir a dar até três meses de prisão na capital de Omã

Nem ombro nem joelho. As regras são rigorosas e aplicam-se a homens e mulheres. Em Mascate, capital de Omã, mostrar mais pele do que o permitido pode levar ao pagamento de uma multa de até cerca de 630 euros, além de o/a infrator/a arriscar uma pena de prisão de até três meses.

As medidas fazem parte do novo regulamento a ser submetido à autarquia da cidade, para posteriormente passar ao Ministério do Interior para aprovação final. Caso venha a tornar-se efetivo, “nem os homens nem as mulheres podem usar calções acima do joelho, ou camisas sem mangas que mostrem o peito ou os ombros”, segundo anunciou Bin Mohamed al Maashari, presidente do comité municipal de relações públicas municipal ao “Times of Omã”.

Ainda que nunca tenha sido obrigatório o uso de véu por estrangeiros na Arábia Saudita, o respeito pelas “normas da decência” e pelas tradições e costumes locais nos espaços públicos é uma preocupação que a lei tem refletido. Mas queixas recentes apresentadas junto das comissões municipais, aos gestores dos centros comerciais e aos proprietários de espaços comerciais levaram a que o governo local entendesse necessário especificar no que consiste “vestir-se decentemente”.

O novo regulamento define como roupas permitidas as que “não violem as regras do pudor, garantindo que ficam adequadamente cobertas as partes do corpo necessárias”, explicou al Maashari.

O véu continua a não ser incluído como acessório obrigatório, mas, além da proibição de mostrar joelhos e ombros, são absolutamente banidos decotes de qualquer tipo, peças “reveladoras” ou que apresentem “desenhos ou imagens sensíveis”.

As normas serão aplicáveis a todos os cidadãos e residentes de Omã.