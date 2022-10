Espectáculo de ópera cancelado em Madrid após protestos por falta de distanciamento de segurança

Descontentes pela alegada falta de distanciamento social na distribuição dos lugares, os espectadores que no domingo se preparavam para assistir à ópera “Um baile de máscaras”, no Teatro Real, em Madrid, levantaram-se em protesto e usaram as palmas para manifestar o seu desagrado, forçando a suspensão do espectáculo.

Segundo contou ao “El País” um dos presentes, na zona dos lugares mais baratos – os mais altos da sala - as cadeiras ocupadas agrupavam até 15 pessoas sem qualquer assento de intervalo, o que não terá acontecido na plateia.

Muitas das pessoas confrontaram os arrumadores assim que perceberam não existir as devidas cadeiras fechadas, mas o desconforto foi-se generalizando até tornar impossível a apresentação da conhecida ópera de Verdi, estreada na sexta-feira anterior.

Os responsáveis pelo teatro ainda tentaram resolver o problema, anunciando através do sistema de som que a ópera começaria mais tarde para dar tempo a que os espectadores descontentes pudessem sair e reclamar o reembolso do valor pago pelos bilhetes, mas a orquestra não se conseguiu fazer ouvir. Soou a abertura, surgiram em palco os primeiros cantores, mas as vaias foram tantas que o diretor musical Nicola Luisotti acabou por se retirar e a apresentação foi cancelada.

Após o incidente, a direção do Teatro Real veio garantir que “as normas de segurança sanitária da Comunidade de Madrid” foram cumpridas, “inclusive reforçadas”. Negou também a existência de qualquer discriminação entre os lugares mais baratos e os mais caros, alegando que no domingo o que aconteceu foi terem sido vendidos mais ingressos na zona mais económica.

“Lamentamos que algumas pessoas não se tenham sentido tranquilas”, declarou o presidente do conselho que rege a instituição, Gregorio Bertrán de Lis: “Entendemos que uma coisa é a regulamentação e outra é a sensação subjetiva de segurança, por isso vamos trabalhar para que não volte a acontecer”, acrescentou.

Segundo as normas definidas para a Comunidade de Madrid, a capacidade total das casas de espectáculo não pode ultrapassar 75% dos lugares disponíveis, sendo obrigatório o uso obrigatório de máscaras. As regras não determinam a existência de intervalos com lugares vazios.

O Teatro Real de Madrid foi a primeira casa de ópera do mundo a reabrir após o encerramento devido ao coronavírus e também a pioneira na criação de protocolos que permitissem o retomar da atividade artística em segurança.