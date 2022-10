Ursula von der Leyen: “Sempre vi em Portugal um forte aliado pela causa da Europa”

Ursula von der Leyen tem esperança em Portugal. “Aguardo com grande expectativa a presidência portuguesa [do Conselho da União Europeia]. Desde que assumi o cargo sempre vi em Portugal um forte aliado pela causa da Europa”, disse numa entrevista colectiva citada esta sexta-feira pelo “Público”.

A Presidente da Comissão Europeia aproveitou para deixar as linhas mestras da próxima tarefa portuguesa: “liderar e abrir o caminho para deixarmos o actual estado de incerteza e fragilidade provocado pelo coronavírus e iniciarmos o processo de recuperação, aproveitando a oportunidade do [fundo] 'Próxima Geração UE' para mais modernização, mais digitalização e mais sustentabilidade para a nossa economia”, mencionou, lembrando que Portugal é um grande aliado do Pacto Verde.

Sobre os migrantes retidos no centro de acolhimento de Moria, na ilha grega de Lesbos, von der Leyen reconheceu que o sistema que temos actualmente em vigor na Europa para a gestão dos fluxos migratórios "há muito que atingiu o seu limite". "A proposta que vamos apresentar é para um sistema europeu mais abrangente, que contempla asilo, integração, repatriamentos e gestão de fronteiras. A pressão migratória não vai deixar de existir, temos de lidar com ela de uma forma que seja mais humana e também mais eficiente”, concluiu.

O Brexit foi outro tema em cima da mesa, e aí a presidente da comissão foi mais incisiva: “existe um acordo assinado para implementar tal como foi assinado. A bola está do lado do Reino Unido, e é inteiramente sua a decisão de como lidar com o problema”, afirmou, sublinhando que espera que o país corrija a “violação” do acordo até ao fim deste mês. “Chega de distrações”, acrescentou.