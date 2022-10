Surto de brucelose na China já afeta mais de três mil pessoas

Um surto de brucelose em Lanzhou, uma cidade no norte da China, afetou já mais de três mil pessoas, disseram as autoridades chinesas. O surto teve origem numa fábrica de vacina onde um desinfetante fora de prazo levou à contaminação de um exaustor o ano passado, segundo a explicação oficial.

A brucelose é uma doença infecciosa bacteriana que passa de animais para humanos, seja através de produtos lácteos (por exemplo, leite não-pasteurizado) ou de contacto direto com animais (vacas, ovelhas, porcos e outros) e os seus fluídos. Provoca sintomas como febre, dores de cabeça, dores musculares, fraqueza e suores, que facilmente se podem confundir com os de outras doenças.

Tendo uma taxa de mortalidade relativamente baixa, a brucelose pode tornar-se crónica se não for tratada - o que se faz com antibióticos - ou mesmo, por vezes, tornar-se fatal.

No caso da fábrica em Lanzhou, os gases contaminados terão sido levados pelo vento até um instituto de investigação veterinária que fica próximo, onde estudantes e professores começaram a aparecer infetados no final do ano passado.

Segundo a Comissão Nacional de Saúde, onze hospitais locais têm providenciado testes e tratamento gratuito, e especialistas foram disponibilizados para tentar explicar a doença e acalmar o público.

Com testes já realizados a 22 mil pessoas, 3245 deram resultado positivo. A fábrica foi encerrada, e a partir de outubro deverão começar a ser pagas indemnizações, reporta a Sky News.