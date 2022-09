Estudo revela ignorância de muitos americanos jovens sobre o Holocausto

Quase um quarto dos americanos entre os 18 e os 39 anos acha que o Holocausto foi um mito ou que se exagera quando se fala dele. Mais de dez por cento não tẽm conhecimento desse evento histórico, e uma percentagem próxima acha que foram os judeus que o provocaram. Negações do Holocausto foram já feitas por metade das pessoas dessa geração nas suas redes sociais online, onde também têm sido encontrados com frequência símbolos nazis.

Estas são algumas conclusões de uma sondagem encomendada por um grupo que trata de reclamações contra a Alemanha em virtude desse crime, que, não sendo o único genocídio do século XX, é sem dúvida o mais simbólico do horror a que um Estado pode sujeitar populações inteiras apenas por pertencerem a um determinado povo.

A sondagem, efetuada em todos os estados americanos, incluía perguntas tais como se os inquiridos tinham conhecimento do Holocausto, se recordavam o nome de um campo de extermínio ou concentração ou de um gueto, e se sabiam o número de judeus mortos no Holocausto.

Quanto a esta última questão, 63 por cento dos inquiridos não sabiam que 6 milhões de judeus morreram no Holocausto. Só 44 por cento identificaram Auschwitz, e para os outros campos as percentagens desceram bastante. O estado onde menos americanos dessa geração conseguiram responder positivamente às três questões foi o Arkansas (17 por cento), e o seu oposto foi o Wisconsin (42 por cento).

Com 200 inquiridos em cada estado (e outros mil a nível nacional), a sondagem ilustra, segundo um representante do grupo que a promoveu, a necessidade de o governo incrementar os seus esforços educacionais na matéria. E também a urgência de isso ser feito enquanto ainda existem sobreviventes do Holocausto que possam dar o seu testemunho direto.