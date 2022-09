Ex-deputado britânico condenado a dois anos de cadeia por abusos sexuais

Um antigo deputado britânico foi condenado a dois anos de cadeia por abusos sexuais. Charlie Elphicke, do Partido Conservador, conheceu a pena esta terça-feira, mês e meio após ter sido considerado culpado de três ataques sexuais contra duas mulheres.

Representante do círculo de Dover (sul de Inglaterra) entre 2010 e 2019, Elphicke terá abusado sexualmente de uma funcionária do Parlamento em 2016 e de outra vítima, na casa do deputado, em 2007, explica o diário “The Guardian”. A juíza que o sentenciou descreveu-o como um “predador sexual” que usava o “êxito e a respeitabilidade como fachada”.

Elphicke admitiu em tribunal ter mentido à polícia, a quem ocultou os seus atos, explicou, para proteger o seu casamento (entretanto desfeito em direto no Twitter, pela agora ex-mulher, no dia em que foi condenado) e os dois filhos. O ex-deputado tinha um caso extraconjugal com uma mulher que não é nenhuma das duas vítimas.

Torrente de dor

A trabalhadora do Parlamento de quem o político abusou disse ao tribunal ter sentido “uma torrente de dor”, julgando-se “desamparada, deprimida, vencida, vulnerável e constantemente assustada”. A outra vítima passou a sofrer de ansiedade na presença de qualquer homem. “Sinto que as coisas de que gostava me foram tiradas”, declarou.

Segundo a acusação, Elphicke forçou contacto “pele a pele” com uma das mulheres, tendo tentado tocar “debaixo da roupa” da outra. Foi acusado de apalpar uma das acusadoras, perseguindo-a enquanto cantava “Sou um conservador mal-comportado!”.

O Partido Conservador suspendeu Elphicke, de 49 anos, quando as suspeitas contra si chegaram à polícia, há três anos. No ano seguinte, porém, levantou-lhe a suspensão na véspera de uma moção de confiança na então primeira-ministra Theresa May. Voltou a ser suspenso após a acusação formal e não concorreu às legislativas de dezembro de 2019.

O agora condenado chegou a fazer parte da liderança da bancada parlamentar conservadora e trabalhou para o Governo enquanto comissário do Tesouro. Nos anos 90 foi vereador em Lambeth, bairro central em Londres.

Não é caso único

O verão parlamentar britânico foi agitado pela divulgação de que outro deputado conservador fora detido por suspeita de violação. Este “aceitou voluntariamente não frequentar a Câmara dos Comuns durante o seu período de fiança”, explicou o speaker daquela câmara baixa do Parlamento, Lindsay Hoyle.

O Partido Conservador não suspendeu este deputado e ex-ministro, cuja identidade não foi revelada por poder expor a pessoa que o acusa. Trata-se de um homem de cinquenta anos. Hoyle, que conduz os trabalhos dos Comuns, afirmou que há medidas em vigor para garantir a segurança de todos os deputados e funcionários.