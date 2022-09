A violência contra as mulheres denunciada nas paredes das ruas de Paris

Denunciar a violência contra as mulheres, tornando-a mais visível, é o objetivo de uma campanha iniciada em Paris por um grupo de ativistas – autodenominam-se “Les Colleuses” (qualquer coisa como ‘as coladoras’) – que escolheu fazer das ruas o palco para a sua mensagem.

“O nosso objetivo é colocar os factos diante dos olhos de quem passa, para que não seja possível desviar o olhar”, explicou Chloé Madesta ao jornal “The New York Times”.

Ela é uma das mulheres que, desde o verão de 2019, aderiram ao desafio lançado nas redes sociais por Marguerite Stern, percorrendo as ruas de Paris com baldes de tinta e cartazes prontos a colar nas paredes, geralmente com frases (ou nomes) escritas a preto sob um fundo branco, as letras bem grandes e sem nenhum outro pormenor.

Não querem que a violência que denunciam fique “na sombra”. Por isso insistem numa forma de luta que é ilegal e já lhes tem trazido problemas com a autoridade. Colar cartazes nas paredes é ilegal em França, sendo considerado vandalismo, pelo que arriscam multas que podem ultrapassar os 4.000 euros.

Mas, ainda assim, arriscam. O movimento junta agora cerca de 1.500 ativistas e ganhou mais de 70 .000 seguidores no Instagram, onde a sua conta partilha regularmente as fotos das intervenções e as ações que vão sendo desenvolvidas.

A polícia começou por fechar os olhos às colagens, mas com o tempo essa atitude passou. Há também quem mostre a sua oposição, arrancando as folhas coladas ou riscando as mensagens originais – um pingue-pongue sem fim, já que, por norma, as ‘coladoras’ voltam a colar novos cartazes.

“Silêncio não é consentimento ” ou “o pai matou a mãe”, são algumas das frases que podem ser lidas, agora também em outras cidades franceses, já que o movimento alastrou em França e cruzou até fronteiras, chegando à Bélgica ou a Itália.