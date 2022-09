Cada hora conta porque por dia há 400 mil crianças que não comem nada: uma tragédia em curso

A guerra no Iémen transformou este país no sudoeste da Península Arábica no pior lugar em todo o mundo para se viver porque esse verbo, para milhões de pessoas, não tem o mesmo significado lá que tem aqui, para quem vê, deste lado pacífico do mundo, o que está a acontecer. E é preciso que continuemos a ver, pelo menos é isso que pede repetidamente Amhed Benchemsi, um dos responsáveis da Human Rights Watch para o Médio Oriente e Norte de África e que analisa para o Expresso o último relatório da organização não-governamental sobre o situação caótica no país.

