Espanha. A transição democrática está agora no banco dos réus

Mais de 400 depoimentos juramentados contra responsáveis da Transição espanhola empilham-se sobre a mesa que María Servini de Cubría tem num tribunal de Buenos Aires. A magistrada é a maior defensora do princípio da justiça universal. Há uma década Espanha entrou no seu radar.

Entre os investigados pela juíza há polícias, inspetores e, acima de todos, a figura de Rodolfo Martín Villa, ministro das Relações Sindicais durante a ditadura e titular da pasta do Interior, entre outros cargos, na primeira fase da democracia. Servini, que segue desde 2014 a pista do último ministro vivo da Transição, encontrou-lhe vínculos penais com 12 homicídios cometidos pelas forças e corpos de segurança do Estado entre 1976 e 1978.