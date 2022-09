O dia das mentiras. O caminho para o golpe militar de 1964 no Brasil

O verão brasileiro de 1964 fora ainda mais quente do que o habitual. As políticas do Presidente João Goulart dividiam o país, assim como a possibilidade da sua candidatura às eleições previstas para 1965. De um lado, em apoio ao reformismo nacionalista e social-democrata do Presidente, estavam essencialmente os assalariados urbanos, os trabalhadores rurais e o sindicalismo democrático; do outro, os cafeeiros e outros grandes proprietários rurais, os industriais e as elites conservadoras, que encaravam com apreensão uma política que fomentava o poder dos sindicatos e reforçava o papel do Estado na economia. Como acontecia desde a guerra do Paraguai de 1870 em situações de crise política, esperava-se que as Forças Armadas fossem, mais uma vez, o fiel da balança. Goulart sentia-se seguro com o aparente apoio do Exército e o controlo das bases sindicais não comunistas, enquanto os seus opositores contavam espingardas para derrubar um chefe de Estado que consideravam ilegítimo, e de quem desconfiavam.

A Quaresma de 1964 deu continuidade à agitação que vinha de antes do Carnaval. A 13 de março, no Rio de Janeiro, João Goulart fez um anuncio explosivo perante 150 mil pessoas: ia assinar dois decretos de expropriação; um, das refinarias de petróleo não estatais; outro, das propriedades inexploradas que confrontavam com as rodovias. O Presidente continuava apostado em reforçar o controlo do Estado sobre a economia, acentuando a clivagem para conservadores e liberais. Mas estes não eram os únicos com razões para hostilizar a política presidencial. A tentativa de conseguir, ou recuperar, o controlo nacional de sectores estratégicos limitou o investimento estrangeiro, e o ensaio de uma política externa tendencialmente não alinhada anulou o crédito externo, fundamentalmente dependente do FMI e dos Estados Unidos. O Brasil vivia então tempos de défice excessivo e hiperinflação, que resultaram numa onde da greves e em mais desemprego.