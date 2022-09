No navio de resgate Alan Kurdi, a notícia do incêndio em Lesbos cortou o entusiasmo da partida

Outro incêndio?” Os olhos de Vera abrem-se e ganham o dobro do tamanho detrás dos óculos. “Mas não é o mesmo? De certeza que não é o mesmo?” A notícia de que o campo de refugiados de Moria, na ilha grega de Lesbos, estava a arder pela segunda vez chegou já pela noite, quando, sentada na cabina, tirava as botas de trabalho e calçava um par de chinelos. “E as pessoas? Alguém morreu, há feridos?” A preocupação denunciada pela expressão no rosto e confirmada pelas perguntas não passa de repetição exagerada do que acontecera horas antes, quando, ao pequeno-almoço, a primeira parte do caos foi anunciada.

“O campo de Moria ardeu, há milhares de pessoas sem abrigo e em fuga”, disse o chefe de missão do navio de salvamento e resgate “Alan Kurdi” (assim batizado em homenagem à criança síria que morreu afogada na Turquia) operado pela organização não-governamental alemã Sea-Eye. Na sala onde a tripulação se reúne à hora de cada refeição, o silêncio cortou o burburinho matinal e o entusiasmo de quem ainda tem esperança de que este seja o dia da partida. Os olhares, incluindo o de Vera, voluntária de 24 anos, focaram-se em Stefan. “Não sei muitos pormenores. Tenho mais más notícias: o ‘Moonbird’ [avião de uma ONG que apoia nas missões] também está impedido de voar.” O pequeno-almoço tornou-se triste, tenso.

