Fogo em Moria: uma tragédia ditada pelo desespero

1 Porque ardeu o campo de Moria?

Há uma investigação em curso para apurar o que esteve na origem de dois incêndios, terça e quarta-feira, que transformaram o acampamento num emaranhado de aço fumegante e lonas derretidas. Mas a pronta reação do Governo grego indicia uma ação deliberada. “Alguns não respeitam o país que os acolhe”, acusou Stelios Petsas, porta-voz do Executivo, terça-feira à noite. “Pensaram que se incendiassem Moria deixariam a ilha de forma indiscriminada. O que quer que tivesse em mente quem ateou os fogos, esqueça-o.” Testemunhos no local relatam situações de tensão entre moradores e as autoridades após a confirmação de 35 casos de covid-19. Com o campo em chamas, os cerca de 13 mil habitantes fugiram com a roupa do corpo e os pertences que os braços conseguiram transportar. Acomodaram-se em bermas de estradas, descampados e estacionamentos de supermercados, à espera de novo abrigo.