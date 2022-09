"Mais uma vitória histórica!", exclama Trump. Bahrein normaliza relações com Israel

O Bahrein é a mais recente nação árabe a normalizar relações com Israel, um mês depois do acordo entre os Emirados Árabes Unidos e o Estado judeu.

O anúncio foi feito por Donald Trump, no Twitter, após um telefonema que juntou o Presidente dos EUA o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu e o Rei do Bahrein, Hamad bin Isa al Khalifa,.

“Mais uma vitória histórica!”, pode ler-se no tweet de Trump.

O acordo foi também anunciado por Netanyahu em Israel. "Este acordo soma-se à paz histórica com os Emirados Árabes Unidos", afirmou numa declaração em hebraico. dizendo estar "comovido" e considerando que o estabelecimento de relações com mais um país árabe marca “uma nova era de paz”.

Ao saudar o acordo, o rei do Bahrein lembrou a necessidade de ser alcançada uma “paz longa e duradoura”, que tenha por base a solução dos dois Estados para o conflito israelo-palestiniano.

A normalização das relações de Israel com os aliados dos EUA no Médio Oriente, incluindo as ricas monarquias do Golfo, é um objetivo fundamental da estratégia regional de Trump, para conter as aspirações do Irão, que considera ser uma ameaça para a paz na região.

Bahrein e Israel compartilham a mesma hostilidade em relação a Teerão, que acusam de instrumentalizar a comunidade xiita contra a dinastia sunita, promovendo fins terroristas.

Durante uma visita do secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, ao Bahrein, no final de agosto, o rei al Khalifa reafirmou que o seu país apoia a criação de um estado palestino, parecendo rejeitar implicitamente o apelo de Washington para o restabelecimento de relações com Israel.

Mas o acordo de hoje revela que o Bahrein está ao lado do plano norte-americano para a região, colocando de lado as reservas anteriormente indicadas.