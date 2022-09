Myanmar. “Como Aung San Suu Kyi se tornou uma defensora do genocídio, todos os prémios devem ser-lhe retirados”

Esta foi uma semana farta em notícias sobre Myanmar, a antiga Birmânia. Na terça-feira, a Conselheira de Estado do país, Aung San Suu Kyi, iniciou a campanha do seu partido, a Liga Nacional pela Democracia (no poder), para as eleições legislativas de 8 de novembro. No mesmo dia, o jornal “The New York Times” publicou um artigo detalhado sobre dois soldados desertores do Exército birmanês que confessaram a prática de atrocidades sobre os rohingya, uma minoria muçulmana num país maioritariamente budista. “Disparem sobre tudo o que virem e ouvirem!”, “Matem tudo o que virem, quer sejam crianças ou adultos!” foram duas das ordens que receberam das respetivas chefias militares, segundo testemunharam em vídeo.

