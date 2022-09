EUA. Pelo menos sete mortos em incêndios “sem precedentes” na costa oeste

Pelo menos sete pessoas morreram por causa dos incêndios florestais que atingiram a Califórnia e os estados de Washington e Oregon. As chamas, que continuam a lavrar, destruíram já centenas de habitações, forçando milhares de habitantes a fugir.

Os fogos estendem-se desde o estado de Washington, fronteiriço com o Canadá, até San Diego, no sul da Califórnia, alimentados pela seca e por ventos violentos.

Num dos incêndios, em Cold Springs, Oregon, um bebé perdeu a vida. Os pais estão ambos em estado crítico, conta a CNN, citando as autoridades e o seu receio de que o número de mortos continue a subir.

A governadora Kate Brown não hesitou em considerar que o estado está a enfrentar incêndios “sem precedentes”. E que não dá sinais de abrandar. Esta quarta-feira, os habitantes de Estacada, uma pequena cidade rural, receberam ordem para deixar a localidade.

Em Fresno, Califórnia, as chamas mal deixaram tempo para a povoação fugir. O fogo queimou 67.500 hectares, deixando um cenário de destruição absoluta, com as operações de retirada de milhares de pessoas a serem dificultadas pela pandemia do novo coronavirus. Centenas de quartos de hotel foram requisitados, de forma a isolar os desalojados e impedir a propagação da doença.

Na Califórnia, são mais de vinte os incêndios ativos. Só este ano viraram cinza mais de 10 mil quilómetros quadrados, um recorde desde 1887, início dos registos.

No Estado de Washigton, arderam nos últimos dias mais de 200 mil hectares, segundo o balanço feito pelo governador Jay Inslee, para quem os fogos são a consequência catastrófica das alterações climáticas.