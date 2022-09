Trump e Biden num braço-de-ferro conjunto contra a China

São adversários, mas há uma luta que os une: a retórica crítica em relação à China, oponente económico, tecnológico e geopolítico dos Estados Unidos. O candidato presidencial democrata, Joe Biden, musculou o discurso no braço-de-ferro contra Pequim, assinalando no seu programa económico o regime chinês como um rival. Na mesma linha, Donald Trump pretende reduzir ao mínimo os acordos bilaterais que unem atualmente as economias das duas potências.

“Fabricaremos as nossos abastecimentos cruciais nos Estados Unidos, criaremos créditos fiscais para a economia made in America, traremos os nossos postos de trabalho de volta para os EUA e vamos impor deveres às empresas que deixem os Estados Unidos para criar empregos na China e noutros países”, garante Trump.

“Vamos pôr fim à nossa dependência da China, porque não podemos depender deles e não quero que construam a força militar que estão a construir com o nosso dinheiro”, acrescentou o Presidente norte-americano.

O discurso anti-China é partilhado por Joe Biden, ciente das perdas significativas para a classe média trabalhadora dos Estados Unidos causada pela desindustrialização.

O candidato democrata promete “mão dura” contra os “abusos comerciais” do gigante asiático e fala também da necessidade de “recuperar as cadeias de fornecimento essenciais para os EUA”, de forma a que o país “não dependa da China ou de nenhum outro para a produção de bens essenciais em tempos de crise”.

As palavras do candidato presidencial Biden em muito se distanciam agora daquelas que o senador Biden utilizou em 2001, após ter visitado a China, quando proferiu: “Os Estados Unidos dão as boas-vindas à emergência de uma China próspera e integrada no cenário global. Esperamos que esta seja uma China que joga de acordo com as regras”. Dezanove anos volvidos, acusa a potência asiática de “roubar a propriedade intelectual e tecnológica das empresas norte-americanas”.

Joe Biden atira-se igualmente ao Presidente chinês, Xi Jiping, descrevendo-o como “um tipo” sem “um único osso democrático no seu corpo", que "pôs um milhão de uigures [grupo étnico] em campos de reconstrução, o que significa campos de concentração”.