Deputado norueguês indica Trump para o Prémio Nobel da Paz, avança Fox News

O deputado norueguês Christian Tybring-Gjedde enviou uma carta ao Comité Nobel em que indica Donald Trump como candidato ao Prémio Nobel da Paz 2021. “Devido aos seus méritos, penso que fez mais para criar paz entre as nações do que a maioria dos outros nomeados”, afirmou, em declarações à Fox News. "Por exemplo, Obama não fez nada", atirou.

A principal razão é o papel do Presidente norte-americano no acordo entre Israel e os Emirados Árabes Unidos, que as Nações Unidas já consideraram que cria uma oportunidade para os líderes israelitas e palestinianos retomarem negociações para concretizar a solução de dois Estados. É também citado o papel do governante nos conflitos entre a Índia e o Paquistão, a propósito da região da Caxemira, e entre as Coreias do Norte e o Sul, bem como a forma de lidar com a ameaça nuclear norte-coreana.

O deputado e também líder da delegação norueguesa na Assembleia Parlamentar da NATO defende que o presidente dos Estados Unidos desempenhou um papel fundamental nas relações entre Israel e os Emirados Árabes Unidos.

“É expectável que outros países do Médio Oriente sigam os passos dos Emirados Árabes Unidos. Este acordo pode ser um ponto de viragem para tornar o Médio Oriente numa região de cooperação e paz”, sustenta Tybring-Gjedde, na missiva enviada ao Comité Nobel.

Tybring-Gjedde enaltece também a decisão do presidente dos EUA de retirar um largo número de militares do Médio Oriente. “Trump quebrou uma sequência de 39 anos, seguida pelos presidentes norte-americanos, de começar uma guerra ou arrastar os Estados Unidos para um conflito armado internacional”, frisa o deputado norueguês. "O último Presidente a conseguir evitar isto foi Jimmy Carter, laureado com o Prémio Nobel da Paz", recorda.

"Não sou um grande apoiante de Trump", diz o deputado, mas "o Comité deveria olhar para os factos e analisá-lo pelos factos, e não pela forma como se comporta por vezes".

Esta não é a primeira vez que Tybring-Gjedde indica Donald Trump para o galardão, depois de já o ter feito também em 2018.