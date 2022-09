Covid-19. Trump sabia em fevereiro da gravidade do vírus, mas admitiu preferir “minimizá-lo” para não gerar “pânico”

Semanas antes da primeira morte confirmada por coronavírus nos EUA, Donald Trump já sabia que o vírus era perigoso, transmissível através do ar, altamente contagioso e talvez cinco vezes “mais mortal” do que a gripe. Foi o próprio Presidente norte-americano que o admitiu numa entrevista ao jornalista Bob Woodward, em fevereiro, para numa outra afirmar que optou por minimizar publicamente a pandemia por não querer gerar “pânico”.

As declarações feitas por Trump – que Woodward entrevistou 18 vezes no âmbito do seu novo livro “Rage” – contrastam com a forma como o Presidente lidou publicamente com o problema, insistindo sempre que o vírus “iria desaparecer” e que “tudo correria bem”.

“Eu sempre quis minimizar”, disse Trump a Woodward no dia 19 de março, apesar de ter declarado uma emergência nacional por causa do vírus dias antes. “Ainda prefiro minimizar, porque não quero criar pânico”, acrescentou.

A CNN, que teve acesso aos registo em audio das conversas, transcreve parte do conteúdo. As entrevistas (realizadas entre os dias 5 de dezembro de 2019 a 21 de julho de 2020) foram gravadas por Woodward com a permissão de Trump.

“Ele circula no ar, Bob. Isso é sempre pior do que através do toque. (...) Você apenas respira o ar e é assim que o vírus passa. Isto é muito complicado. Muito delicado. É uma coisa mortal”, são as palavras de Donald Trump.

O livro, que será lançado a 15 de setembro, retrata um Presidente que traiu a confiança do país e as responsabilidades mais fundamentais inerentes ao seu cargo, escreve a CNN. Em “Rage”, também os ex-conselheiros de segurança nacional de Trump são citados, dizendo que o líder dos Estados Unidos ‘não tem bússola moral’.

O ex-secretário de Defesa James Mattis, o ex-diretor de Inteligência Nacional Dan Coats e o ex-secretário de Estado Rex Tillerson estão entre as pessoas ouvidas por Woodward. Mattis não hesitou em considerar Trump “perigoso” e “inapropriado” para o cargo.

Já Anthony Fauci, epidemiologista e o principal consultor da Casa Branca para a pandemia, é citado comentando com colaboradores a liderança “sem rumo” do Presidente: “O seu único objetivo é ser reeleito”, afirmou, de acordo com o que escreve Woodward.

Pouco depois de a CNN ter dado a conhecer o teor das entrevistas, a assessora de imprensa da Casa Branca, Kayleigh McEnany, veio dizer que Trump “nunca mentiu” à população sobre a pandemia.

“O Presidente nunca mentiu sobre a covid”, disse McEnany. “O Presidente expressou calma e é isso que as suas ações refletem”. Mais tarde, já numa conferência de imprensa, a assessora insistiu: “O presidente nunca menosprezou o vírus”.