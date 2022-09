Brexit. Presidente do Parlamento Europeu "muito preocupado" e Santos Silva esperançoso

As negociações para um acordo comercial com os britânicos não avançam e as trocas de recados entre Londres e Bruxelas vão-se multiplicando, quando faltam "114 dias para que a lei europeia deixe de se aplicar ao Reino Unido", contabiliza o presidente do Parlamento Europeu (PE). David Sassoli diz-se "profundamente preocupado com a falta de progressos", no dia em que começou mais uma ronda de negociações em Londres e em que o Governo britânico admitiu que está a preparar legislação que viola o Acordo de Saída assinado no ano passado com a União Europeia.

David Sassoli esteve reunido com o negociador chefe pelo lado da UE, Michel Barnier, e o que ouviu durante a tarde também não o tranquilizou. O presidente do PE pede agora ao Governo britânico que "trabalhe de forma construtiva para encontrar um compromisso que seja do interesse dos dois lados". E junta-se ao coro de avisos sobre um eventual desrespeito pelo que foi acordado e aceite pelo executivo de Boris Johnson no final de 2019, para evitar um Brexit caótico.

"Quanto à implementação do Acordo de Saída, a confiança e a credibilidade são fundamentais. Esperamos que o Reino Unido honre totalmente os compromissos que negociou e assinou no ano passado - especialmente no que diz respeito aos direitos dos cidadãos e à Irlanda do Norte. Qualquer tentativa do Reino Unido de minar o acordo teria graves consequências", disse em tom de aviso, numa declaração no final do encontro com Barnier.

Na segunda-feira, também a presidente da Comissão Europeia tinha avisado Londres para a "obrigação" e cumprir o Acordo de Saída "à luz da lei internacional". Ursula von der Leyen recorria então à rede social Twitter para tentar dissuadir Boris Johnson da ideia, reagindo às notícias que davam conta das intenções de Londres de avançar com legislação que poderia pôr em causa o entendimento para a Irlanda do Norte.

No entanto, um dia depois, o ministro para a Irlanda do Norte, Brandon Lewis, confirmava os planos para "violar a lei internacional de forma limitada e muito específica". As declarações foram citadas pelo jornal The Guardian, que esta terça-feira dava também conta da desconfiança de Bruxelas no primeiro-ministro britânico.

Santos Silva diz que fracasso das negociações é para "evitar" a todo o custo

Os últimos anúncios em Londres causam estranheza”, admitiu também o ministro português dos Negócios Estrangeiros aos jornalistas, em Bruxelas, no final de uma série de reuniões na Comissão Europeia por causa dos planos para absorver o novo Fundo de Recuperação. “Mas vamos ver se é uma coisa mais grave do que estranheza”, contrapôs, lembrando que "é próprio dos processos negociais complexos haver estes momentos" mais tensos e que no passado "foram superados outros momentos muito delicados”.

Augusto Santos Silva mostra - se não otimismo - pelo menos "esperança" no sucesso das negociações, para fechar um acordo de parceria entre a UE e o Reino Unido: "espero no sentido de que tenho esperança e espero no sentido de estar confiante". É que o contrário significa que todos perdem. “Essa hipótese seria um fracasso com consequências quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista institucional, e deve ser evitada a todo o custo”, afirmou

Há um ano, Londres e o Bruxelas enfrentavam um impasse semelhante nas negociações, mas acabaram por conseguir fechar um acordo de divórcio que evitou o caos no momento da saída dos britânicos. Só que o cenário que empurra os dois blocos para o vazio legal - e em que restam as regras da Organização Mundial do Comércio - está a subir nas probabilidades, caso até 15 de outubro não se entendam sobre os termos da futura parceria. As questões ligadas às pescas e à igualdade de circunstâncias em matéria de concorrência estão entre os temas que mais geram divergências.