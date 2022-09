Mais de 2 mil professores de Madrid terão de fazer testes de diagnóstico, após terem dado positivo em testes serológicos

Desde este sábado que 2 mil a 2.500 professores não universitários dos vários níveis de ensino da região de Madrid estão a realizar testes de diagnóstico para a presença do novo coronavírus porque deram positivo nos testes sorológicos feitos a mais de 66 mil profissionais antes de o novo ano letivo começar.

Os testes serológicos encontram anticorpos para o vírus, mas não deslindam se estará ainda ativo ou não no organismo, pelo que, para os casos em que o resultado é positivo, o executivo de Madrid aconselha a fazer um teste de diagnóstico (PCR).

Até agora, já mais de 66 mil professores realizaram provas, dos 72 mil convocados, mas os testes são também para pessoal não docente, auxiliares e administrativos da comunidade educativa de Madrid. No total, são cerca de 100 mil pessoas as que, por três dias consecutivos, fizeram fila, na últimas semana, para realizar o exame em seis centros de colheita de sangue na capital espanhola.

O objetivo do governo regional é certificar-se que nenhum profissional está infetado no momento do início do novo ano letivo, que começá a 8 de Setembro.

Enrique Ossorio, o porta-voz para a Educação do governo regional de Madrid, já assegurou que todos os profissionais que dêem positivo para a covid-19 serão substituídos por outros, interinos, “de igual forma ao que sucede quando um professor está infetado e tem de ficar em quarentena”, disse ao jornal El Pais. Os interinos são 10.610 professores que o governo regional tem previsto contratar para reforçar as aulas.