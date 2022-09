Mediterrâneo Oriental. À beira do abismo no mar da discórdia

Na semana passada seis F16 turcos intercetaram outros tantos F16 gregos nos céus entre Creta e Chipre. Durante largos momentos as aeronaves dos dois membros da NATO envolveram-se em batalhas aéreas, sem disparar. Semanas antes uma fragata grega roçou num vaso de guerra turco, noutro momento tenso. Ambas as marinhas realizaram nos últimos dias exercícios navais na mesma área, incluindo com fogo real.

Em Atenas e Ancara prevalece uma retórica nacionalista: “A Turquia continua fiel à sua reputação de rufia e a ser um elemento de instabilidade na região”, lia-se num comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros grego, esta semana. “Não iremos comprometer o que nos pertence. Faremos o que for necessário”, respondeu o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. “Os gregos cometem injustiças e pirataria, com apoio dos europeus. Só mostra que não aprenderam as lições da história.”