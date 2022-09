EUA. Universidade investiga professora branca que terá fingido ser negra

Durante anos fingiu ser negra, mas era afinal uma mulher branca, judia, de Kansas City, nos Estados Unidos. Esta é a história de Jessica A. Krug, uma ativista e professora assistente de história afro-americana da Universidade George em Washington, conta a BBC.

A verdadeira versão de Krug foi detetada numa publicação num blogue, na plataforma Medium, na quinta-feira, onde diz ter construído a sua vida em cima de uma “mentira violenta”. Jessica Krug revela que assumiu falsamente identidades “que não tinha direito de assumir”. E foi mais longe: “Num grau crescente durante a minha vida, evitei a minha experiência de vida como uma criança judia branca”, cita ainda a BBC.

O “New York Times” escreve esta sexta-feira que a Universidade George Washington ainda não pode garantir a autenticidade da publicação no Medium e está a analisar a mesma, em que detalha a tal mentira e história de engano sobre as suas identidades raciais. “Durante a maior parte da minha vida”, escreveu ainda, “cada movimento que fiz, cada relacionamento que tive, foi enraizado num terreno tóxico de napalm de mentiras”.

De acordo com o “NYT”, Jessica Krug tem um nome respeitável, com vários bolsas de prestígio e ainda publicações académicas, com artigos em lutares reputados como “RaceBaitr” e Essence”, que tratam e servem, de certa maneira, como guias para a população negra.

No departamento de História daquela universidade na Internet, Jessica Krug, cujo gabinete é o 305, está associado às seguintes áreas de especialização: África, América Latina, história afro-americana, início do mundo moderno, imperialismo e colonialismo. Krug publicou, em 2018, o livro “Fugitive Modernities: Kisama and the Politics of Freedom”, onde trata políticas e cultura africanas, assim como da diáspora africana.

A BBC diz que a confissão de Krug foi recebida com algum espanto, raiva e sentimentos de traição. Colegas, alunos e amigos comentaram o caso nas redes sociais e em entrevistas. Embora não se saiba o porquê da confissão e o porquê do timing, a guionista Hari Ziyad revelou que Krug terá sido descoberta, escreve a BBC.

2015. A história de Rachel Dolezal

Todas as publicações que contam a história lembram o episódio de Rachel Dolezal, AQUI contada pelo Expresso. Essa história em tudo semelhante indignou os Estados Unidos: Dolezal, defensora dos direitos civis, fazia-se passar por afro-americana. Assim que a história foi destapada, demitiu-se da presidência da delegação, em Washington, da Associação Nacional para o Progresso das Pessoas de Cor. Nesse caso foram os pais que revelaram a sua verdade: era branca.

“A mãe de Rachel disse que a filha não lhe explicou o motivo que a levou a mentir quanto à sua origem étnica, acrescentando que há muito tempo que não se falam e que ela não queria ser vista com eles, temendo ser desmascarada”, escreveu então o Expresso

Dolezal terá começado a fingir que era afro-americana na universidade, onde recebeu até uma bolsa da Howard University, uma instituição norte-americana frequentada por afro-americanos.

Esta ativista, agora lembrada pelos meios que contam a história de Krug, era casada com um afro-americana e chegou a publicar nas redes sociais uma foto com um dos seus irmãos adotivos que ela dizia ser o seu filho. Com outra fotografia de um negro, Dolezal revelou ser o seu pai.