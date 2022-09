Beirute. Corrida contra o tempo para resgatar um possível sobrevivente

Exatamente um mês após após as explosões no porto de Beirute, decorria esta sexta-feira, numa rua da capital libanesa, uma verdadeira corrida contra o tempo para resgatar com vida uma pessoa presa nos escombros de um edifício da zona de Mar Mikhael.

Os indícios de vida foram detetados por um cão pertencente à equipa de resgate chilena. “As equipas de resgate estavam a passar pelo prédio na quarta-feira à noite quando o cão deu sinal de que havia uma pessoa viva lá dentro”, escreve a BBC.

Segundo o chefe da equipa Topos Chile — uma organização governamental chilena que se dedica ao resgate e à ajuda humanitária — foram identificados batimentos cardíacos e respiração sob os escombros.

“Estes sinais, juntamente com o sensor de temperatura, significam que há uma possibilidade de vida”, afirmou Eddy Bitar, membro da equipa de resgate, aos jornalistas no local.

A acompanhar a operação no local, a jornalista Sunniva Rose escreveu na rede social Twitter que o batimento cardíaco detetado sugere tratar-se de uma criança, embora oficialmente não haja registo de qualquer criança entre as sete pessoas que continuam desaparecidas.

Segundo a repórter, esta sexta-feira os chilenos, que envergam coletes cor de laranja, estavam reunidos na via pública e discutiam os próximos passos a dar. “Provavelmente ainda necessitam de continuar a trabalhar durante várias horas. Isto está longe de acabar”.

A operação envolve várias escavadoras, uma grua, uma máquina para aspirar o pó e um drone. Segundo a BBC, os trabalhos foram suspensos durante a noite, por falta de meios para fazer face ao perigo de desabamento, mas voluntários continuaram a remover o entulho à mão.