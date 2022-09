Era uma vez na Líbia, às portas da Europa. Terá o drama da Síria um segundo ato? 

Em outubro de 2011 Muammar Kadhafi morreu duas vezes. Ao desaparecimento físico do ditador seguiu-se a desagregação do Estado líbio ao sabor das relações de força entre cidades e milícias, lealdades locais e tribos. Cerca de um ano depois, em setembro de 2012, o embaixador dos EUA em Bengasi, Christopher Stevens, e três elementos que o protegiam foram mortos por jiadistas. Entre o verão de 2015 e o de 2016, simpatizantes do Daesh chegaram a dominar a cidade costeira de Sirte (terra natal de Kadhafi), instaurando um regime tão sanguinário como efémero. Às decapitações e crucificações decalcadas das do Iraque e Síria só não se juntou a destruição de património arqueológico (como em Palmira ou Ninive) porque as milícias de Misrata e al-Khoms defenderam as ruínas romanas de Leptis Magna ou Sabbrata, como contou numa das últimas edições da Revista E (8/8/20) o filósofo francês, Bernard-Henri Lévy. Não obstante, o receio de um novo jiadistão na Líbia revelou-se exagerado.

Parecendo relativamente resolvidas na Líbia as três frentes que costumam inquietar os ocidentais (petróleo, terrorismo e refugiados), uma ameaça que ninguém tinha previsto, a da repetição do modelo sírio, começou a ganhar forma. Enquanto os norte-americanos, a começar por Donald Trump, se entretinham a pensar noutras coisas, e os europeus, como habitualmente, levavam uma eternidade para se porem de acordo, Rússia e Turquia levavam a cabo uma guerra por procuração e davam os primeiros passos para a partição da Líbia.