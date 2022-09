Jornalista foi morta por causa de investigação sobre um negócio de energia

A jornalista maltesa Daphne Caruana Galizia foi assassinada por causa do que iria publicar sobre um negócio em torno de uma central elétrica. É a tese apresentada por um dos detetives à frente da investigação do homicídio, que ocorreu em outubro de 2017 e chocou não só a ilha de Malta, como boa parte da Europa.

Galizia morreu vítima de uma bomba que foi colocada no carro que conduzia. Ativista anti-corrupção, não foi a primeira vez que o seu trabalho lhe deu problemas, com uma longa história de irritar políticos no seu currículo e dezenas de processos judiciais ativos em 2017.

O caso que se terá revelado fatal envolveu uma empresa chamada Eletrogas e um empresário chamado Yorgen Fenech, preso em novembro passado a bordo do seu iate, possivelmente quando se preparava para fugir do país. Fenech foi formalmente apontado como o responsável por um homem que terá servido de intermediário para o crime.

Não muito antes do assassinato, Galizia terá recebido 600 mil e-mails oriundos da empresa. "Ela foi morta por causa de algo que ia publicar, não por causa de algo sobre que já tivesse escrito", explicou em tribunal o detetive Kurt Zahra. Acrescentou que Fenech, algum tempo depois do crime, tentou importar cianeto. Os advogados do réu negaram que isso tivesse acontecido.