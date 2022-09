Há mais um navio de resgate no Mediterrâneo e chama-se Ghalib. “Se não conseguimos salvar a nossa família, vamos salvar os outros”

Há cinco anos morreu Alan Kurdi. Um menino sírio de três anos cuja imagem do corpo inerte numa praia turca correu mundo. Tal como ele, o irmão mais velho também morreu. Chamava-se Ghalib Kurdi e tinha cinco anos. Os dois viajavam com a mãe, Rehanna, numa embarcação que tentava entrar na Europa e que naufragou. Nenhum dos três sobreviveu.

Em homenagem, a organização alemã Sea Eye batizou um dos seus navios de resgate e salvamento no Mediterrâneo com o nome de Alan Kurdi. Agora, na véspera de se assinalarem cinco anos desde que uma fotografia se transformou num símbolo da crise de refugiados, a mesma ONG volta a prestar tributo à família Kurdi: o novo navio que em breve vai para o mar vai chamar-se Ghalib Kurdi.

“Se não conseguimos salvar a nossa própria família, vamos salvar os outros”, disse Tima Kurdi, tia dos dois meninos na abertura da conferência de imprensa. O anúncio de um novo navio, o quarto operado pela Sea Eye, aconteceu esta terça-feira em Regensburg, na Alemanha, o porto base.

ben stansall/ getty images

Em comunicado, a ONG explica que o projeto de um novo navio começou em março, quando o Alan Kurdi - uma outra embarcação da Sea Eye - foi detida pelas autoridades italianas, acusada de infringir a lei por apresentar “sérios problemas de segurança”.

“Desde novembro de 2019 tornou-se claro para nós que Itália iria intensificar a sua argumentação neste sentido. Antecipando o que poderia vir a acontecer, uma equipa começou em fevereiro a trabalhar para encontrar um navio maior que cumprisse todos os requisitos, independentemente de serem ou não justificáveis. Queremos salvar pessoas de morrerem afogadas. E a única forma de o fazermos é mandando os nossos navios para o mar. Por isso é que precisamos do Ghalib Kurdi”, defendeu Gorden Isler, responsável pela ONG.

Ao mesmo tempo, a Sea Eye lança também esta quinta-feira uma campanha de angariação de fundos para ajudar nos custos das missões do Alan Kurdi e do Ghalib Kurdi. Chama-se “Ehrlich gesagt” (que traduzindo à letra será algo como “Honestamente”).

getty images

O navio Alan Kurdi foi detido a 5 de maio, depois de regressar de uma missão de resgate em águas internacionais ao largo da Líbia. A bordo estavam 150 pessoas que tinham deixado o norte de África em direção à Europa e que foram salvas pela ONG. Uma vez que o navio estava sobrelotado, foi pedida autorização para atracar - Itália e Malta são os países mais próximos daquela zona do Mediterrâneo. Durante 11 dias foram impedidos, ninguém os recebeu. Entretanto, um acordo com as autoridades italianas levou-os até Palermo.

Uma vez em terra, os migrantes foram retirados e entregues aos cuidados das autoridades competentes. A tripulação foi obrigada a ficar a bordo e a cumprir uma quarentena de duas semanas. Foi então que as “graves deficiências de segurança” foram detectadas. A detenção prolongada em Palermo obrigou a Sea Eye a adiar a missão que tinha programada para julho e que deveria permanecer no mar durante os meses de verão.

O Mediterrâneo é a rota migratória mais mortal do mundo. Desde o começo do ano, de acordo com o Missing Migrants Project (da Organização Internacional para as Migrações), já morreram 512 pessoas. Em 2019 registaram-se 1.885 vítimas e, em 2018, 2.289. Em 2017 morreram mais de três mil pessoas e em 2016 o total anual chegou aos 5.134.