Mayor de Portland acusa Trump de encorajar violência que levou à morte de alegado membro de grupo de extrema-direita

O presidente da Câmara de Portland, o democrata Ted Wheeler, acusou este domingo o Presidente dos EUA, Donald Trump, de encorajar o tipo de violência que na noite anterior levou à morte de um alegado membro de um grupo de extrema-direita. A vítima terá sido alvejada fatalmente em confrontos entre apoiantes de Trump e manifestantes que protestavam contra a violência racial e a brutalidade da polícia.

“A América precisa que seja travado”, declarou Wheeler, referindo-se a Trump. O candidato democrata às eleições de 3 de novembro, Joe Biden, condenou inequivocamente a violência de todos os lados, acusando Trump de a “encorajar imprudentemente”. “Ele poderá acreditar que publicar tweets sobre a lei e a ordem o torna forte, mas a sua incapacidade de apelar aos seus apoiantes para que deixem de procurar o conflito mostra o quão fraco ele é”, sentenciou Biden no domingo.

Ainda não é claro se os disparos fatais estiveram diretamente ligados aos confrontos que se geraram depois de uma procissão de cerca de 600 veículos, muitos dos quais com bandeiras de apoio à reeleição de Trump, ter desfilado em ruas estreitas da baixa de Portland. Sob insultos, alguns dos manifestantes atiraram objetos, sobretudo depois de balas de tinta terem sido disparadas contra os passeios, relata o jornal “The Guardian”.

O departamento da polícia de Portland revelou em comunicado que os agentes “responderam e localizaram uma vítima com um ferimento de bala no peito”, tendo a equipa médica determinado que “a vítima estava morta”. Posteriormente, a imprensa noticiou que o homem estava a usar um chapéu do grupo de extrema-direita Patriot Prayer. Joey Gibson, fundador e líder do grupo, disse que o homem morto era um “bom amigo”.

Trump referiu-se no Twitter a Ted Wheeler como “o louco radical de esquerda” e “o democrata que não faz nada”. O autarca, que “assistiu a níveis enormes de morte e destruição da sua cidade [Portland] durante o seu mandato, pensa que esta situação sem lei deve continuar para sempre”, acrescentou o Presidente republicano. “Errado! Portland nunca irá recuperar com um tonto como presidente de Câmara”, sentenciou Trump.

“A grande reação a decorrer em Portland não pode ser inesperada após 95 dias a ver um mayor incompetente a admitir que não tem ideia do que está a fazer. As pessoas de Portland não vão tolerar mais a falta de segurança. O presidente da Câmara é um TONTO. Façam entrar a Guarda Nacional!”, escreveu Trump num outro tweet, republicando o vídeo de um correspondente do jornal “The New York Times”, que mostra apoiantes de Trump a dispararem balas de tinta e gás pimenta. O jornalista escreve que também foi atingido.

Em conferência de imprensa, Wheeler instou “quem procura vingança” a não ir para Portland, apontando o dedo a forças externas por irem para a cidade fomentar a violência. Dirigindo-se a Trump, acrescentou: “Durante quatro anos tivemos de viver consigo e com os seus ataques racistas a pessoas negras. Soubemos cedo sobre as suas atitudes sexistas relativamente às mulheres. Ouvimos os seus ataques a imigrantes. Ainda se questiona seriamente por que motivo a América nunca assistiu em décadas a este nível de violência?”.

Portland tem sido palco de protestos noturnos há mais de três meses desde que o afro-americano George Floyd morreu sufocado sob o joelho de um polícia branco contra o seu pescoço em Minneapolis.