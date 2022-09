Rebeldes ugandeses causam 15 mortos em ataque no nordeste da RDC

Quinze pessoas, entre as quais oito soldados, quatro civis e três rebeldes ugandeses, morreram este sábado, depois de uma emboscada das Forças Democráticas Aliadas (FDA) no nordeste da República Democrática do Congo (RDC), disseram à agência Efe fontes de segurança.

O ataque, que ocorreu na tarde de hoje na estrada de Mbau-Kamango, perto de Kitora, uma localidade do departamento de Beni, na província de Kivu Norte, foi dirigido ao comboio do general de divisão e comandante de Operações Militares em Beni, Péter Cirimwami, segundo disse à agência Efe o porta-voz das Forças Armadas da RDC (FARDC), o comandante Mak Hazukay.

"Estes atacantes tinham apontado ao general, que felizmente não fez a viagem. Foi o seu séquito que foi atacado pelas FDA, que lançaram um projétil contra os dois jipes", explicou à agência Efe, por telefone, Mak Hazukay.

A emboscada foi seguida de uma troca de disparos entre os dois lados, em que oito soldados e três rebeldes ugandeses perderam a vida, assim como quatro civis, devido à proximidade da zona do ataque à localidade de Kitora.

Os rebeldes ugandeses, cada vez mais ativos em Bén, perpetram ataques contra alvos civis e militares na zona, onde operam diferentes grupos armados.

As FDA começaram a sua campanha de violência em 1996 no oeste do Uganda como contestação política ao regime do presidente ugandês, Yoweri Museveni, mas o exército forçou o seu regresso à fronteira com a RDC.

A partir da fronteira realizam incursões em território congolês, que incluem saques, para a obtenção de víveres.

O seu programa é difuso, mas além de uma possível conexão com o grupo jiadista Daesh, tem um 'modus operandi' consistente em atacar e esconder-se graças a uma geografia montanhosa, que lhes permite escapar a operações militares do exército congolês e da missão das Nações Unidas (MONUSCO) no terreno.

O nordeste da RDC está há vários anos envolvido num conflito alimentado pelas milícias rebeldes e os ataques do exército legal, pese embora a presenºa de forças de paz das Nações Unidas, que têm deslocados mais de 18 mil efetivos no país.