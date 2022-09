Dois polícias detidos na África do Sul depois de matarem um jovem com síndroma de Down

Dois polícias foram detidos esta sexta-feira na África do Sul por suspeitas do homicídio de um jovem com síndroma de Down, num bairro nos arredores de Joanesburgo.

O jovem com 16 anos, de nome Nathaliel Julius, foi baleado em Eldorado Park, um bairro conhecido pelo tráfico de droga e violência entre gangues.

A família relata que o jovem tinha saído de casa para comprar biscoitos numa loja das proximidades. Os agentes abordaram-no e fizeram-lhe perguntas mas o jovem não conseguiu responder às perguntas do agente devido à sua deficiência. E dispararam.

A polícia sul-africana começou por dizer que Nathaliel Julius tinha sido apanhado no meio de um tiroteio entre os agentes e gangues do bairro. Mas a Independent Police Investigate Directorate (IPID) decidiu deter os dois agentes e acusá-los de homicídio "depois de um exame cuidadoso das evidências disponíveis.

"Eles serão acusados de homicídio", declarou a IPID numa nota divulgada este sábado.

O homicídio levou a uma onda de protestos naquele bairro degradado, e o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, já pediu calma à população.