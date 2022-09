Primeiro-ministro japonês vai deixar o cargo por motivos de saúde

O primeiro-ministro japonês falou esta manhã ao país para explicar que vai deixar o cargo por problemas de saúde. Shinzo Abe é ainda o líder japonês que esteve mais tempo em funções.

Abe, que sofre de colite ulcerosa, revelou que a situação se complicou, o que afeta a forma como reage e aborda a pandemia de covid-19 e outras questões políticas. “Uma saúde pobre não deve influenciar decisões políticas e, por não estar à altura das expectativas do povo japonês, decidi que não posso permanecer como primeiro-ministro e que me vou demitir”, anunciou o governante demissionário, numa conferência de imprensa transmitida para todo o país, aqui citado pelo jornal “The Guardian”.

E continuou: “Na política, o mais importante é ter resultados. Durante sete anos e oito meses, fiz o meu melhor para ter resultados, mas tenho tido dificuldades com a minha doença e necessito de tratamento”.

De acordo com o diário britânico, Taro Aso, o adjunto de Abe e também ministro das Finanças, poderá suceder-lhe no cargo.

A história

Os rumores da então eventual demissão do primeiro-ministro japonês surgiram depois de visitas a dois hospitais no espaço de uma semana, indicando ou sugerindo a complicação da doença ou o surgimento de outra.

Uma das visitas de Abe ao hospital terá durado quase oito horas, e sabe-se que o primeiro-ministro sofre de colite ulcerosa, uma doença crónica que o afastou temporariamente do cargo durante o seu primeiro mandato, em 2007.

Abe, que fará 66 anos no próximo mês, não revelou muito publicamente sobre as recentes visitas ao hospital. Esta semana disse aos jornalistas que pretendia cuidar da sua saúde e continuar com o seu trabalho, não tendo dado qualquer indicação sobre se os atuais problemas estão ou não relacionados com a doença crónica de que padece há vários anos.

Membros do Partido Liberal Democrata (LPD), o partido no governo, tentaram inicialmente travar as especulações de que Abe poderia ver-se impedido de cumprir o mandato até ao final, em setembro de 2021.

Notícia atualizada às 10h12: confirmação da demissão de Shinzo Abe e declarações do mesmo