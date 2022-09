Reino Unido vai subsidiar as pessoas de baixos recursos que testem positivo ao vírus para ficarem em casa

Os residentes de mais baixos recursos no Reino Unido vão receber um subsídio para poderem ficar em casa quando tiverem resultado positivo num teste à covid-19, ou quando viverem numa casa onde alguém recebeu um resultado desses. A medida foi anunciada pelo ministro da Saúde, Matt Hancock.

O objetivo é que as pessoas que são obrigadas a ir trabalhar para sobreviver no imediato possam fazer uma interrupção na sua atividade e assim evitem contribuir para espalhar o vírus. Segundo a Reuters, o governo tomou a decisão agora anunciada depois de a oposição ter feito pressões nesse sentido.

Num dos países europeus que teve uma das situações mais graves com a pandemia, todo o cuidado é pouco. Mesmo neste momento, os debates em torno da reabertura das escolas, por exemplo, estão longe de ser conclusivos, com as incertezas a avolumarem-se constantemente.

"O público britânico já sacrificou muito para ajudar a retardar a disseminação do vírus", disse Hancock. "O auto-isolamento quando se teve um teste positivo para a covid-19, ou quando se esteve em contacto com alguém que o teve, permanece vital para controlar os surtos locais"

Os subsídios a pagar serão de 130 libras (145 euros) para que a pessoa com o teste positivo fique em auto-isolamento durante dez dias, e de 182 libras (203 euros) para os outros residentes na casa durante um período de duas semanas. Terão direito ao subsídio as pessoas que recebem o Universal Credit ou os Working Tax Credits, dois pagamentos da segurança social.