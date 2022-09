Líder evangélico poderá ter sido chantageado para apoiar Trump em 2016

Um líder religioso americano cujo apoio foi importante na eleição de Donald Trump há quatro anos poderá ter sido pressionado a fazê-lo sob chantagem. É a suspeita que parece reforçar as últimas revelações sobre Jerry Falwell Jr, o agora ex-presidente da Liberty University, uma instituição académica com uma dotação de 1,59 mil milhões de dólares e 15 mil estudantes aos quais é imposto um rigoroso "código de honra" que proíbe não só as relações extramatrimoniais como as interações privadas entre membros de sexo oposto.

Falwell, de 58 anos, que é filho do famoso pregador Jerry Falwell, líder da Maioria Moral da era Reagan, foi alvo de perplexidade quando em 2016 anunciou que apoiava um milionário que, ao fim e ao cabo, era conhecido pelos seus casinos e pelo concurso miss Universo, bem como por uma vida privada com três casamentos e muitas relações extra-matrimoniais, incluindo com estrelas porno.

Na altura pensou-se que fosse sobretudo uma questão, como para outros evangélicos, de eleger um candidato que se comprometia a encher os tribunais de juízes conservadores (nos EUA, os juízes federais são escolhidos pelo presidente e aprovados pelo Senado, que atualmente tem maioria republicana), bem como de secundar o seu apoio a Israel, uma causa essencial para os evangélicos.

Em 2018, notícias sobre a estranha relação entre Falwell e Giancarlo Granda, um jovem que tinha trabalhado como 'pool boy' (trabalhador de piscina) num luxuoso hotel suscitou questões. Na sequência de uma disputa negocial com outras pessoas, descobriu-se que Falwell tinha investido quase 4,6 milhões de dólares num hostel que esse jovem foi dirigir. Curioso é que o hostel, situado numa zona de Miami, se anunciava abertamente como 'LGBT-friendly', o que não estava de acordo com as estritas normas de moralidade preconizadas por Falwell.

Desde essa altura, outros factos foram surgindo. Por exemplo, Michael Cohen, o ex-advogado de Trump que entretanto se incompatibilizou com ele (e esteve na cadeia, em parte, por causa de serviços que prestou ao milionário), contou que havia sido encarregue de fazer desaparecer votos comprometedoras de Falwell.

Sabendo-se que na altura Cohen fazia esse tipo de 'jeitos' a Trump - entre outras coisas, pagou 130 mil dólares à atriz porno Stormy Daniels para ela não revelar a relação que havia tido com Trump, o qual a seguir reembolsou o advogado - e que Trump tinha uma relação próxima com o proprietário de um famoso tabloide que o ajudava a esconder histórias pagando-as para não as publicar, o testemunho de Trump soou bastante credível.

Há dias, as suspeitas parecem ter-se confirmado. Granda contou à Reuters que durante sete anos teve uma relação com a mulher de Falwell, e que o líder religioso não só estava a par como assistia aos atos sexuais num canto do quarto. Como prova, o jovem apresentou 'screen-shots' de mensagens trocadas com Falwell e a mulher, no qual esta alegadamente aparece despida e o marido está presente.

Falwell admitiu que a mulher teve uma "relação pessoal inapropriada" com Granda, mas nega que ele próprio alguma vez participasse, sequer como observador. Ainda assim, demitiu-se de todos os cargos na Liberty University.

Falwell já recentemente se havia suspendido de funções, depois de surgirem na internet fotos suas (inexplicavelmente publicadas por ele mesmo e depois apagadas) com o braço à volta de outra mulher e as calças abertas em cima, mostrando a roupa interior.

Escândalos envolvendo a hipocrisia de líderes religiosos não são nada de novo nos Estados Unidos ou noutros países. Este caso, porém, tem implicações que vão para além disso, dada a possibilidade de estar em causa um ato - o de chantagem - que, mesmo numa era em que as atitudes de um presidente fizeram os padrões de vida pública descer substancialmente, continua a ser crime.

Espera-se o que Michael Cohen poderá dizer sobre o assunto no seu livro a publicar proximamente. Embora a sua participação, com as eventuais implicações criminais, possa limitar aquilo que se sente à vontade para dizer.