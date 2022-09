Já se conhece a identidade do polícia que disparou contra Jacob Blake em Wisconsin

Depois de três noites de distúrbios e violência em Kenosha, Wisconsin, e após Jacob Blake ter sido baleado com sete tiros à queima-roupa, a polícia local deu a conhecer o autor dos disparos. Trata-se de Rusten Sheskey, que está há sete anos naquele departamento, conta o “Guardian”.

Este episódio, que teve lugar no domingo, levou uma parte da população de Kenosha para as ruas daquela cidade, protestando contra racismo e abuso de força policial. Jacob Blake está no hospital, paralisado da cintura para baixo. De acordo com o advogado da família, será preciso “um milagre” para que a sua condição se altere.

kenosha police dept

Numa dessas noites de distúrbios, um jovem de 17 anos, Kyle Rittenhouse, terá disparado contra algumas pessoas, matando duas e ferindo outra, com uma arma de fogo de grande calibre. Num vídeo que circula nas redes sociais pode ver-se Rittenhouse, momentos depois dos disparos contra protestantes, a caminhar entre carros da polícia sem ser perturbado.

O “Guardian” revela ainda que, para além da identificação do polícia que disparou contra Blake, quando este estava de costas, o Departamento de Justiça ofereceu um dado novo para a história: Jacob Blake, o afro-americano de 29 anos, teria uma faca no interior do carro, para onde entrou antes de ser baleado. Isto aconteceu depois de a polícia ter tentado alegadamente usar o taser, sem sucesso.

O homem que filmou a situação, conta o diário britânico, terá ouvido os polícias a gritarem “larga a faca, larga a faca!” momentos antes dos tiros serem disparados. Essa testemunha não viu nenhuma faca nas mãos de Blake, o que é compreensível visto que estava no interior do carro. A polícia não mencionou nenhuma ameaça por parte de Blake com uma faca.