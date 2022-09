Bielorrússia. Conselho da Oposição condena eventual intervenção policial russa

O Conselho Coordenador da Oposição, criado para uma transição pacífica do poder na Bielorrússia, condenou esta quinta-feira o anúncio do Presidente russo, Vladimir Putin, sobre o eventual envio de um contingente policial especial para o território bielorrusso caso seja necessário.

"O conselho considera inadmissível a criação de formações armadas em território russo ou em qualquer outro Estado com o objetivo de serem utilizadas em território bielorrusso. Isto contradiz o Direito Internacional e a posição da sociedade bielorrussa", declararam os opositores, num comunicado citado pelo portal AFN.by.

Na mesma nota, os opositores lamentam que a Rússia tenha acedido a um pedido do Presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, que deveria ser "o garante da Constituição" desta ex-república soviética.

O Conselho Coordenador da Oposição acusou Lukashenko de ser incoerente, dado que no passado "declarou em várias ocasiões que uma ingerência externa nos assuntos internos da Bielorrússia era inadmissível".

"Os mecanismos da Organização do Tratado de Segurança Coletiva [aliança militar intergovernamental assinada, entre outros países, pela Bielorrússia e pela Rússia] devem ser acionados exclusivamente no caso de uma invasão armada. Não constatamos que na Bielorrússia existam condições para que a situação fique descontrolada", frisaram os opositores, salientando que os protestos inéditos que abalam o país desde as eleições presidenciais do passado dia 09 de agosto, que têm sido fortemente reprimidos pelas forças do regime de Minsk, são "exclusivamente pacíficos".

O órgão insistiu que rejeita uma ingerência externa nos assuntos internos da Bielorrússia, declarando que "não receberá qualquer ajuda procedente do exterior".

"Pedimos a todos os parceiros estrangeiros que se abstenham de fazer declarações ou de qualquer representação de interesses da sociedade bielorrussa, de qualquer assistência ao conselho ou a qualquer organização similar", acrescentaram. "Só um diálogo interno levará a uma solução para a crise política" no país, concluíram os opositores.

Vladimir Putin disse hoje estar pronto para enviar polícia para a Bielorrússia, em resposta a um pedido do seu homólogo, Alexander Lukashenko, caso os protestos no país se tornem violentos.

Numa entrevista à televisão estatal russa, Putin indicou que Lukashenko lhe pediu para preparar um contingente policial russo para ser enviado para o país vizinho se necessário, mas que concordaram que "ainda não existe essa necessidade".

Na mesma entrevista, Putin disse que os dois chefes de Estado acordaram que a Rússia enviará um contingente para ajudar apenas se "a situação ficar descontrolada" e grupos extremistas tentarem ocupar instalações governamentais.

Lukashenko, no poder há 26 anos, enfrenta há várias semanas protestos de uma dimensão inédita contra a sua reeleição para um sexto mandato, que a oposição considera fraudulenta.

A Rússia tem um acordo com a Bielorrússia, prevendo estreitos laços políticos, económicos e militares, vendo também o vizinho como uma "muralha" contra a expansão ocidental e um importante canal para a exportação russa de energia.

Putin apelou ainda a todos os atores da crise a "encontrar uma solução". "Estamos convencidos de que todos os participantes neste processo terão bom senso suficiente, sem extremismo, para encontrar uma solução" para a crise, declarou Putin à estação Rossiya-24.