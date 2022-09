Assassino de John Lennon pede pela 11ª vez a liberdade condicional, sem sucesso

O assassino de John Lennon viu ser-lhe negada a liberdade condicional pela 11ª vez. Mark David Chapman, que matou o ex-Beatle a 8 de dezembro de 1980, quando tinha 25 anos, foi condenado a uma pena de entre 20 anos e prisão perpétua.

O crime foi cometido em Nova Iorque, em frente ao Dakota Building, o prédio de luxo onde Lennon residia. O ex-Beatle encontrava-se acompanhado pela mulher, Yoko Ono, e foi atingido com quatro tiros. Em frente ao local, uma secção do Central Park intitulada Strawberry Fields - título de uma canção dos Beatles, por sua vez inspirado no nome de um orfanato em Liverpool, a cidade natal de Lennon - foi redesenhada para comemorar o músico.

Atualmente com 65 anos, Chapman tem ao longo das últimas décadas feito pedidos regulares de liberdade condicional, os quais são sempre recusados, supõe-se que, pelo menos em parte, devido à oposição da víúva de Lennon. Yoko Ono, hoje com 87 anos, enviou à comissão competente uma carta que não foi divulgada, mas que é "consistente com cartas anteriores", afirmou o seu advogado.

Na prisão, segundo a agência Reuters, Chapman tem trabalhado como carregador e a reparar cadeiras de rodas. Garante que mudou muito, que se tornou cristão, e sugere que está longe de ser o jovem perturbado que matou um dos artistas mais amados do mundo para se tornar ele próprio famoso.

Esse objetivo foi, sem dúvida, conseguido. Quanto àquele que Chapman agora prossegue, terá de esperar mais dois anos para voltar a fazer o pedido. Em 2018, disse reconhecer que não merecia a liberdade, embora ela fosse muito bem vinda se lhe a dessem.