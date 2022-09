Melania diz mal de Ivanka, dos irmãos dela e do próprio presidente, segundo um novo livro

Melania Trump diz mal de Ivanka (e vice-versa) e a relação entre as duas é tensa desde há muito. A informação surge num livro assinado por uma ex-amiga da atual primeira dama e que será publicado a 1 de setembro. “Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady" [Melania e eu: a ascensão e queda da minha amizade com a primeira dama], é escrito por Stephanie Wolkoff, uma antiga diretora de eventos da revista "Vogue" que conhece Melania Trump há mais de dez anos.

Segundo o que já foi antecipado - embora o livro pareça não ter chegado antecipadamente à imprensa, ao contrário do que aconteceu com outros 'exposés' sobre Trump que saíram nos últimos meses - Ivanka e Melania disputaram a atenção do presidente desde o início.

Durante os primeiros meses de Trump na Casa Branca, quando Melania ainda estava a viver na Trump Tower (segundo outro livro recente, "The Art of Her Deal" - a arte do seu negócio - como forma de pressionar Trump a aceitar a revisão do acordo pré-nupcial), Ivanka aproveitou para se estabelecer na ala oeste da Casa Branca, a sede do poder.

Ivanka chegou mesmo a querer estender o seu domínio à ala leste, território tradicional da primeira dama, sugerindo, entre outras coisas, que o gabinete da primeira dama se passasse a chamar gabinete da primeira família. Dada a oposição de Melania, não teve sucesso. Mas a relação difícil entre as duas continuou.

Wolkoff escreve que Melania criticava não só Ivanka como os outros filhos de Trump, e mesmo, supostamente, o próprio presidente. Outros testemunhos - por exemplo, aqueles que são citados no livro de Mary Jordan - já tinham dado esta ideia. Melania chamará a Ivanka "a princesa", enquanto esta lhe chamava "o retrato", comparando a nulidade da sua eloquência à de um quadro numa parede.

"Todos os dias é outra coisa, o que importa"

Wolkoff terá na sua posse gravações efetuadas subreticiamente para provar o que afirma. Mas o facto de a relação entre as duas se ter quebrado há anos, em especial por causa de irregularidades nos eventos por ocasião da tomada de posse de Trump, servirá de argumento para dizer que Wolkoff é mais uma pessoa ressentida que decidiu inventar histórias.

Mary Trump, uma sobrinha do presidente, foi um caso anterior. Há dias, quando se soube que tinha gravado conversas com a irmã mais velha de Trump, em que esta o descreve como egoísta e mentiroso, Trump tinha reagido comentando simplesmente que "todos os dias é outra coisa, o que importa".

Mary Trump terá gravado as conversas como forma de garantir que a tia não aparecia mais tarde a desmentir o que escreveu no seu recente livro, "Too Much and Never Enough" (demasiado e nunca suficiente), sobre como a disfuncionalidade familiar em que Trump cresceu gerou a sua personalidade disfuncional. As motivações de Wolkoff para usar o mesmo método parecem ser semelhantes.