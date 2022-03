Inundações no Afeganistão fazem pelo menos 100 mortos

Pelo menos 100 pessoas morreram na sequência de inundações repentinas provocadas por chuvas noturnas intensas na cidade de Charikar, no Afeganistão, segundo um novo balanço do Governo afegão.

"De acordo com os nossos últimos números, 100 pessoas morreram, cerca de 100 ficaram feridas e perto de 500 casas foram destruídas nas enchentes da Charikar", afirmou o Ministério de Gestão de Desastres, em comunicado.

Um anterior balanço apontava para 72 vítimas mortais.

Segundo as agências internacionais, em Charikar, capital da província de Parwan, a cerca de 60 quilómetros da capital afegã Cabul, as ruas estão cobertas de pedras e de lama e várias equipas estão no terreno à procura de vítimas e de sobreviventes.

De acordo com as autoridades, mais de 500 casas ficaram destruídas com a força da água e da lama.

"As nossas equipas de resgate e de resposta estão a trabalhar duramente e continuam a recuperar corpos, a limpar estradas bloqueadas, a procurar pessoas dadas como desaparecidas e a prestar assistência de emergência aos afetados", afirmou, por sua vez, o vice-porta-voz do governador de Parwan, Rahmatullah Haidari, em declarações à agência espanhola EFE.

O mesmo representante indicou que o número total de desaparecidos ainda não está apurado.

"Estamos a mobilizar todos os nossos recursos disponíveis para resgatar as pessoas retidas, retirar os corpos, abrir estradas, prestar os primeiros socorros (...) e entregar bens comestíveis e não comestíveis aos afetados", avançou, por seu lado, o porta-voz do Departamento de Gestão de Desastres, Ahmad Tamim Azimi.

O Afeganistão regista frequentemente catástrofes relacionadas com as condições meteorológicas que provocam muitas vítimas, como foi o caso dos deslizamentos de terra ocorridos em maio de 2014, que mataram 2.000 pessoas.

Notícia atualizada às 13h43