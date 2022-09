Sismo de magnitude 6 na escala de Richter sentido na Costa Rica

Um sismo de magnitude 6 na escala de Richter foi sentido na segunda-feira na maior parte da Costa Rica, anunciaram as autoridades.

O terramoto ocorreu às 15h51 locais (21h51 em Lisboa), com epicentro nas águas do Pacífico, 12 quilómetros a sul da cidade costeira de Jacó, que integra a província de Puntarenas e está a cerca de 100 quilómetros a sudeste da capital costa-riquenha, São José.

O Observatório Vulcanológico e Sismológico da Costa Rica detalhou, num relatório, que o sismo, com hipocentro a 23 quilómetros de profundidade, foi provocado pelo deslizamento de uma placa tectónica.

A Comissão Nacional de Emergências da Costa Rica (CNE) adiantou que o sismo fez-se sentir em localidades de seis das sete províncias do país, com exceção de Limón, banhada pelo mar das Caraíbas, oceano Atlântico.

A CNE informou ainda que não há registo de pessoas afetadas, nem de danos materiais de considerável importância em nenhuma parte do país.

A Costa Rica encontra-se numa zona do planeta com atividade sísmica frequente, com os habitantes a aperceberem-se de dezenas dessas ocorrências todos os anos, embora a maioria não cause danos materiais.

Em 2019, a Rede Sismológica Nacional da Costa Rica registou 4.602 sismos, com 252 a serem sentidos pela população e 24 a destacarem-se com magnitudes entre 5 e 6,6 na escala de Richter.