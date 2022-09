Jordânia, Egito e Iraque defendem fim da anexação de territórios palestinianos por Israel

Os líderes da Jordânia, Egito e Iraque defenderam esta terça-feira o fim da anexação por Israel de territórios palestinianos ocupados, numa reunião tripartida que se realizou em Amã, a primeira desde o estabelecimento das relações entre Israel e os Emirados Árabes Unidos.

Numa declaração a seguir à reunião, na qual estiveram presentes o Rei Abdullah II, da Jordânia, o Presidente do Egito, Abdelfatah al-Sisi, e o primeiro-ministro do Iraque, Mustafa al-Kazemi, defende-se que Israel deve "parar a anexação de qualquer território palestiniano e quaisquer medidas que prejudiquem as possibilidades de alcançar uma paz justa".

Os governantes reiteraram o apoio à solução de dois Estados para a criação de "um Estado palestiniano independente e soberano" e rejeitaram qualquer medida por parte de Israel que "tenta alterar o estatuto histórico e legal de Jerusalém e de outros lugares sagrados islâmicos e cristãos" da capital, segundo a nota citada pela agência Efe.

Durante a reunião, a terceira destes 2018 entre governantes destes três países, os líderes também abordaram os últimos desenvolvimentos regionais, como as guerras na Síria, Líbia e Iémen, e defenderam esforços para "excluir intervenções externas que procurem destabilizar a segurança nacional árabe".

Dos três países hoje reunidos, a Jordânia é o mais beligerante diplomaticamente face à causa palestiniana, mas o Egito e o Iraque também mantêm uma postura firme sobre a soberania da Palestina, a anexação e a ocupação e pedem o regresso dos refugiados às suas terras, conclui a Efe.