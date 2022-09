"O meu ano sabático terminou". Greta Thunberg regressa à escola

A jovem sueca Greta Thunberg anunciou que vai regressar à escola, depois de um ano sabático em que se dedicou a promover, à escala internacional, a luta contra as alterações climáticas.

"O meu ano sabático terminou. E sinto-me muito bem por regressar à escola!", escreveu a adolescente de 17 anos em mensagem divulgada através da rede social Twitter, complementada por uma fotografia, em que aparece sorridente, com um saco às costas e uma bicicleta pela mão.

Escolarizada até junho de 2019, com o 9.º ano, Greta Thunberg seguiu com frequências aulas em linha, devido às suas numerosas deslocações.

Quando se esperava que regressasse às aulas, no recomeço destas, em 2019, a jovem anunciou um ano sabático para se deslocar à COP25 (25.ª Conferência das Partes -- conferência da ONU sobre alterações climáticas), prevista para Santiago do Chile, que veio a ser anulada pelos graves conflitos sociais e transferida para Madrid.

Recusando-se a usar o avião, para limitar a sua pegada carbónica, acabou por regressar à Europa através de uma embarcação, um catamarã, de um jovem casal australiano, após 11 semanas muito preenchidas no continente americano.

Aqui, teve reuniões com dirigentes mundiais na ONU, encontrou-se com o ex-presidente norte-americano Barack Obama, recebeu as chaves da cidade canadiana de Montreal e viajou pelos EUA e pelo Canadá a bordo de um Tesla emprestado por Arnold Schwarzenegger.