Nova Zelândia. Autor de massacre de Christchurch planeou incendiar as mesquitas e atacar uma terceira, diz acusação

A sentença de Brenton Tarrant, o supremacista branco acusado de matar 51 pessoas em duas mesquitas de Christchurch, na Nova Zelândia, começou esta segunda-feira. A acusação diz que o atacante tinha planeado incendiar as mesquitas, conta o jornal “The Guardian”.

Os detalhes do ataque, que remonta a março de 2019, começaram a ser lidos esta manhã no Supremo de Christchurch. Tarrant já havia confessado a autoria dos crimes. Feridos e alguns familiares das vítimas tiveram, pela primeira vez, a oportunidade de estar frente a frente ao homem que chocou a Nova Zelândia e que, na sequência do ataque, levou o Governo a alterar a lei das armas no país.

De acordo com a acusação, Tarrant tinha em mente pegar fogo à Mesquita Al Noor, perto do Jardim Botânico de Christchurch, e também à vizinha mesquita de Linwood. E não só: o australiano, na altura com 28 anos, teria planeado atacar uma terceira mesquita. O plano terá sido magicado algures a partir de 2017 e teria, segundo a acusação, a intenção de “matar o maior número de pessoas possível”.

O julgamento de Tarrant, que chegou a fazer um direto no Facebook durante o ataque, começou finalmente esta segunda-feira e deverá durar quatro dias. O australiano, hoje com 29 anos, foi acusado de 51 crimes de homicídio, 40 de tentativas de homicídio e um crime de terrorismo (seria o primeiro na Nova Zelândia). Prevê-se que Tarrant seja condenado a prisão perpétua.