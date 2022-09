425 moedas de ouro com 1100 anos descobertas em Israel

Dois adolescentes israelitas encontraram um conjunto de 425 moedas de ouro com cerca de 1100 anos. A descoberta teve lugar numa comunidade a sul de Telavive e o seu produto foi descrito como "um raro tesouro" por um especialista da Autoridade Israelita para as Antiguidades, Robert Kool.

Tudo aconteceu a semana passada, durante uma atividade arqueológica inserida num programa que tem por objetivo contribuir para a educação histórica dos jovens. Um dos adolescentes, Oz Cohen, citado pelo "New York Times", disse: "Cavei no chão e, quando escavei no solo, vi o que pareciam ser folhas muito finas olhando melhor, vi que eram moedas de ouro. Foi realmente excitante descobrir um tesouro tão especial e antigo".

Segundo explicou Kool numa declaração, as 425 peças em ouro puro incluem desde dinares inteiros a pequenos fragmentos de ouro - 270 no total - que serviam de troco. O conjunto estava guardado num vaso de barro preso com um prego.

As peças datam do século IX. a época do Califado Abássida, o terceiro califado islâmico, que marcou o início da Idade de Ouro do Islão e que, no seu auge, chegou a abranger desde a Pérsia até meio do norte de África.