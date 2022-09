Notícias do fim do mundo. Que Líbano surgirá dos escombros?

Alice Daou está sentada à frente da sua casa em pedaços, no bairro de Karantina, o mais próximo do porto de Beirute, a capital do Líbano que há duas semanas foi palco da maior explosão não nuclear de que há registo. Esta cristã de 51 anos tem a perna engessada, tal como a irmã, Henriette, mas não vão sair daqui até alguém vir reconstruir a porta e as janelas. “Ninguém aqui é estúpido. Sabemos muito bem o que se está a passar, eles querem que as casas desvalorizem e que as pessoas, desesperadas, vendam. Pois a minha não levam, sempre vivi aqui, não tenho dívidas. Eu e a minha irmã somos donas desta casa e não vamos sair daqui.” O Hezbollah, milícia xiita e único grupo participante na Guerra Civil (1975-1990) que não entregou as armas, é o terror do bairro.

Com a perna naquele estado, Alice Daou não vai conseguir expulsar de sua casa os militantes do Hezbollah que espera a qualquer momento ver romper pela estrada acima para lhe tomarem o lar cristão e o transformarem “numa fábrica de bebés para a guerra”. A explosão medonha de 4 de agosto arrasou com a paciência de toda a gente, com a que ainda restava, o discurso esvaziou-se de ponderação e o politicamente correto não é a prioridade quando no pensamento de tantos libaneses há uma nova guerra a germinar.